Datum: Sonntag, 20. März 2022 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Schwarzwaldhalle, Karlsruhe

Festplatz 1 Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen











Christie Goodwin

Die Rocker von Status Quo zählen zweifellos zu den Urgesteinen der Rockmusik – und arbeiten seit weit über einem halben Jahrhundert hart für ihren Erfolg. Millionen von Fans, abertausende Shows und Evergreens wie „Rockin‘ All Over The World“, „Whatever You Want“ oder „In the Army Now“ festigten den Status als absolute Kultband.

Status Quo entstand 1962 aus einer Londoner Schülerband, der auch Sänger Francis Rossi angehörte. Erste Erfolge stellten sich bald ein, der große Durchbruch kam 1973 mit dem Nummer 1-Album „Hello!“. Fortan war die Gruppe aus der Musikwelt nicht mehr wegzudenken und fungierte als Wegbereiter für den Bereich des typischen British Rock, dessen Sound sie maßgeblich prägten.

Bis heute überzeugen Status Quo durch eingängige Boogie-Rocknummern, die live ordentlich abgehen und jeden Vollblut-Fan zum Nachspielen auf der Luftgitarre verleiten. Status Quo liefern nach wie vor ein Konzerterlebnis der Extraklasse. Rockfans dürfen sich auf mitreißende Hymnen und eine energiegeladene Show gefasst machen. Was wollt ihr mehr?!?