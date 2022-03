Foto: Willi Kuper SWR SWR1 - Foto: Willi Kuper

Datum: Dienstag, 16. Mai 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: SAP-Arena

Xaver-Fuhr-Str. 150

68163 Mannheim

Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen











Das neue Album "Rock Believer" wurde am 25. Februar 2022 veröffentlicht und belegt mit einem herausragenden Chart-Erfolg den Legenden-Status und die zwingende Relevanz von Deutschlands größter Rock-Band aller Zeiten.

"Das Album hat die Scorpions DNA, den Kern bilden die Schenker/Meine Kompositionen. Wir haben als Band alle zusammen in einem Raum gespielt und die Songs aufgenommen – genau so, wie wir es damals in den 80er Jahren gemacht haben. Wir können es nicht erwarten wieder loszulegen, um endlich wieder für unsere Fans zu spielen."

Die Scorpions gehören zu den wichtigsten Rockbands der letzten Jahrzehnte. Bis heute haben die Scorpions über 120 Millionen Tonträger verkauft, über 5000 Konzerte gespielt und mit ihrer legendären Single "Wind Of Change" einen zeitlosen Klassiker geschaffen, der rund um den Globus die Charts dominiert hat. Es folgten unzählige Awards, ein Stern am Hollywood Rock Walk of Fame und weitere Hits wie "Rock You Like A Hurricane", "Still Loving You" uvm. Ihre bisherigen Erfolge unterstreichen eindrucksvoll, welchen Einfluss die Scorpions in der Rockwelt haben.