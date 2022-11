Nach 73 Arena-Shows mit über 600.000 Besuchern in Europa setzen Simply Red ihre Konzertserie im Sommer 2023 fort. In Salem werden Mick Hucknall und seine Band am 25.07.2023 auftreten.

Datum: Dienstag, 25. Juli 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Open Air Schlossgelände

88682 Salem Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Summer '23-Tour

Simply Red Presseagentur Natürlich dürfen die Fans den perfekten Mix aus Soul, Funk und Reggae ebenso erwarten wie die geballten Greatest Hits wie "Stars", "Holding Back The Years", "Fairground" oder "Money´s Too Thight To Mention". »Wir freuen uns darauf, im nächsten Sommer erneut für unser Publikum zu performen. Die Tour ist ein einziger Groove.» Die Musik von Simply Red zeichnete sich stets durch eine eindrucksvolle, zeitlose Qualität aus, die der Band weltweit eine Vielzahl von Top 20-Hits in den 80ern, 90ern und nach 2000 bescherte. Mit ihrer mitreißenden Mischung aus Soul und Pop, ebenso eleganten wie einfühlsamen Balladen haben sie einen emotionalen Soundtrack ihrer Zeit geliefert. Ihre über 100 Single- und Album-Charterfolge erreichten eine Gesamtauflage von mehr als 60 Millionen. Dutzende von Gold- und Platinauszeichnungen markieren ihre erstaunliche Karriere. In über 1.600 Konzerten bejubelten 13 Millionen Fans musikalisch brillante Auftritte.