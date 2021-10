„Das Album hat die Scorpions DNA, den Kern bilden die Schenker/Meine Kompositionen. Wir haben als Band alle zusammen in einem Raum gespielt und die Songs aufgenommen – genau so, wie wir es damals in den 80er Jahren gemacht haben. Wir können es nicht erwarten wieder loszulegen, um endlich wieder für unsere Fans zu spielen.“