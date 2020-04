per Mail teilen

ZMF 2020 abgesagt

Die Corona-Krise greift weiter um sich und zwingt zahlreiche Kulturschaffende und Veranstalter in die Knie. Auch das Zelt-Musik-Festival sieht sich gezwungen, das diesjährige Festival ausfallen zu lassen.

Das ist sehr bedauerlich, jedoch steht das ZMF-Team hinter diesen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und begrüßt die jetzt vorhandene Planungssicherheit.

Derzeit wird noch geklärt, ob einzelne Konzerte auf das nächste Jahr verlegt werden. Eine detaillierte Auskunft über die Regelungen für Ticketkäufer erfolgt zeitnah.

Shooter Promotions GmbH

Datum: Montag, 20. Juli 2020 Beginn: 20:30 Uhr

ABGESAGT Ort: Spiegelzelt

Freiburg, Zelt-Musik-Festival











Deutschland und SAGA, das ist eine Verbindung, die schon von Beginn an eine besondere war. Sadler spricht nicht umsonst von „unserer zweiten Heimat“, der 65-Jährige lebte in den Neunzigern sogar einige Jahre lang in Saarbrücken.

Zur kommenden Tour im Frühjahr 2020 wird es ein neues Album von SAGA geben, allerdings möchte Sadler noch nichts Genaues dazu sagen.