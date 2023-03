per Mail teilen

Mit den neuen Songs im Gepäck gehen PUR im Frühjahr 2023 auf Tournee durch die größten deutschen Arenen. Davor könnt ihr aber noch bei der Generalprobe in Ludwigsburg dabei sein.

Datum: Montag, 17. April 2023 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: MHP Arena

Pflugfelder Straße 30

71636 Ludwigsburg

Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Generalprobe - "Persönlich" Tour 2023

Im Frühjahr präsentieren PUR ihr neues Album "Persönlich" auf großer Deutschland-Tournee. Doch bevor es losgeht, haben PUR-Fans die exklusive Möglichkeit, ihre Lieblingsband bei einer öffentlichen Generalprobe live zu erleben.

PUR 2023 wieder live

»Wir hatten einen schönen Open-Air-Sommer 2022. Bereits jetzt können wir es aber kaum erwarten, mit den neuen Liedern von "Persönlich" auf Tour zu gehen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit all unseren Fans im Frühjahr 2023«

Bereits vor Tourbeginn haben PUR-Anhänger die einmalige Chance, den letzten entscheidenden Schritt auf dem Weg zur großen Konzertreise quer durch Deutschland gemeinsam mit der Band zu gehen: bei der exklusiven öffentlichen Generalprobe am 17. April in der MHP Arena in Ludwigsburg. Hier können sie als Erste die Songs des neuen Albums "Persönlich" und zahlreiche Klassiker live auf der Bühne erleben.