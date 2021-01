Wolfgang Köhler

Datum: Sonntag, 8. August 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Schlossgelände

Salem, Schloss Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen











Raus an die frische Luft, Rock n´ Roll unter freiem Himmel: Diesmal haben sich die Musiker für Open Air Konzerte in ganz besonderen Kulissen entschieden. Dazu gehört zum Beispiel das einmalige Schlossgelände von Schloss Salem. Peter Maffay: „Wir freuen uns so sehr über den Zuspruch unseres Publikums und die Lust der Leute auf Rock n´Roll, dass wir uns in der Band schnell einig waren, unsere Live-Tour ins nächste Jahr zu verlängern. Und wir haben richtig Bock auf Open Air! Hoffen wir, dass auch der liebe Gott Rock n´ Roller ist und uns schönstes Sommerwetter schenkt.“ Peter Maffay zählt mit 19 Nummer Eins Alben zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands. Seit 50 Jahren steht er auf der Bühne. Viele Fans begleiten ihn und seine Band seit Jahrzehnten. Im Laufe der Zeit sind zahlreiche junge Leute hinzugekommen. „Wir sind Familienunterhaltung im besten Sinne“, sagt Peter Maffay. „Solange das Publikum uns sehen will und wir uns auf der Bühne noch zügig von rechts nach links bewegen können, machen wir weiter. Wir spielen, weil es einfach Spaß macht.“