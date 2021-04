per Mail teilen

Datum: Montag, 11. Oktober 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: SAP-Arena

Xaver-Fuhr-Str. 150

68163 Mannheim

Lageplan Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen









Informationen Programm: 50 Jahre Peter Maffay

Tourneen, Live-Konzerte, Festivals: Das Corona-Virus brachte die Kalender von Musikern und Fans durcheinander, bis es schließlich hieß: „Nichts geht mehr!“. Musiker Peter Maffay und seine Band traf es gleich zweimal in Folge: Seine große LiveTournee anlässlich seines 50-jährigen Bühnenjubiläums musste kurz nach der umjubelten Premiere abgebrochen werden, weil ein Bandmitglied erkrankte und ein weiterer Musiker sich bei einem Sturz von der Bühne schwer verletzte. Die kurzfristig neu festgesetzten Termine konnten dann aufgrund der Corona-Krise nicht aufrecht erhalten werden. Nun gastiert Peter Maffay am 11. Oktober 2021 in der SAP Arena Mannheim.

„Jetzt möchten wir auf Nummer sicher gehen, soweit Sicherheit in unsicheren Zeiten überhaupt möglich ist.“, sagt Peter Maffay. „Es gibt immer noch zu wenig konkrete Ansagen und Perspektiven, nicht nur für uns, sondern für die ganze Branche. Deshalb setzen wir unsere Tournee nicht im Frühjahr, sondern im Herbst 2021 fort. Man kann dem Publikum gar nicht oft genug danken, für das Verständnis und die Geduld, die es aufgebraucht hat. Normalerweise sind wir schnell und präzise. Es liegt uns nicht, Menschen warten zu lassen. In diesem Jahr läuft leider alles anders.“