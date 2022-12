Porcupine Tree gelten seit den frühen 90ern als eines der einflussreichsten und kreativsten Musikprojekte. Nachdem sie im Sommer ihr #1-Album "Closure/Continuation" veröffentlicht haben, kommen sie im Sommer 2023 auf ihrer "Festival Summer 2023"-Tour auch nach Schwetzingen.

Datum: Samstag, 5. August 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Blumenwiese

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Festival Summer 2023-Tour

Joe Del Tuffo

Das darf man getrost eine Sensation nennen: Nach zwölf Jahren ist in Juni 2022 das neue Album "Closure/Continuation" von Porcupine Tree erschienen. Bereits der vorab veröffentlichte Track "Harridan" macht den Wiedereinstieg in die Welt und den Sound der Briten leicht. Fast 13 Jahre nach dem Vorgänger "The Incident" empfängt die ausgehungerte Fangemeinde das neue Werk mit offenen Armen – und beschert dem britischen Trio seine erste Nummer-Eins-Platzierung in Deutschland. Dass es Steven Wilson, Richard Barbieri und Gavin Harrison gelingt, mit einer astreinen Prog-Platte die Spitze der hiesigen Albumcharts zu stürmen, sagt allein schon einiges über die Qualität und den Status der Band aus. Dass sie dieses Kunststück aber nach mehr als einem Jahrzehnt in der Versenkung fertig bringen, ist nicht weniger als sensationell.

An "Closure/Continuation" haben Porcupine Tree seit 2010 gearbeitet – es gab da immer eine stetig größer werdende Datei auf dem Rechner. Hin und wieder wurde sie vergessen – schließlich hat schon Wilson allein als Solokünstler, Multiinstrumentalist, Komponist, Arrangeur, Texter, Produzent, Remixer, Restaurator und Label-Betreiber genug zu tun. Dann wieder nagte sie an den Musikern und forderte sie auf, weiterzumachen und zu schauen, wohin das Ganze wohl führt. Denn schon früh stellte sich heraus: Das, was da entstand, war nicht mit den anderen Arbeiten der einzelnen Mitglieder vergleichbar. Dieses Material war pur, unmissverständlich, unbestreitbar und unverfälscht Porcupine Tree, die kombinierte musikalische DNA der Menschen, die hinter diesem Sound und dieser Kunst stecken. Aber was wäre ein solches Comeback ohne eine Tour?! Deshalb darf man sich schon jetzt auf den kommenden Sommer freuen.