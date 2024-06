Staraufgebot bei der Night of the Proms 2024: Shaggy, Dave Stewart’s Eurythmics, Cutting Crew, Starship feat. Mickey Thomas, Max Giesinger und Louis Philippson.

Datum: Freitag, 29. November 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: SAP-Arena

Xaver-Fuhr-Str. 150

68163 Mannheim

Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Klassik trifft auf Reggae, Pop, Rock und Singer-Songwriting

Die Night of the Proms 2024 bietet seinen Fans auch dieses Jahr ein außergewöhnliches Konzerterlebnis. Unter dem Motto "Klassik trifft Pop" treten erneut internationale Stars der Rock und Popmusik auf. Begleitet vom Antwerp Philharmonic Orchestra und dem Chor Fine Fleur unter der Leitung der Dirigentin Alexandra Arrieche gestalten sie einen Abend, der lange nachklingt.

Dave Stewart

Mit einer Karriere, die sich über vier Jahrzehnte erstreckt, und über 100 Millionen verkauften Alben weltweit ist der preisgekrönte Sänger, Songwriter, Musiker, Produzent und Eurythmics-Mitbegründer Dave Stewart eines der angesehensten und erfolgreichsten Talente in der Geschichte der populären Musik. Der Engländer prägte die Musik der 80er Jahre mit Hits wie "Sweet Dreams" und "Here Comes The Rain Again". Neben seiner Arbeit mit Eurythmics/Annie Lennox hat Stewart zahlreiche Solo- und Kollaborationsprojekte realisiert, unter anderem mit Bob Dylan, Mick Jagger und Gwen Stefani.

Shaggy

Vom jamaikanisch-amerikanischen Musiker Shaggy hat man Songs wie "Boombastic" und "It Wasn't Me" im Ohr. Seine einzigartige Mischung aus Reggae, Dancehall und Hip-Hop hat ihm weltweite Anerkennung eingebracht. Shaggy wurde mehrfach mit Platin ausgezeichnet und erhielt diverse Musikpreise, darunter den Grammy. Neben seiner Musikkarriere engagiert er sich auch in verschiedenen wohltätigen Projekten.

Cutting Crew

Die britische Rockband Cutting Crew wurde 1985 gegründet und ist vor allem für ihre Single "(I Just) Died in Your Arms" bekannt, die auf dem ganzen Globus die Spitzen der Charts erklomm. Ihr Debütalbum "Broadcast" war ein großer Erfolg und etablierte sie in der Rockszene. Cutting Crew überzeugt live durch einen messerscharfen Sound und emotionale Performance.

Max Giesinger

Mit Hits wie "80 Millionen" und "Wenn sie tanzt" hat er sich der deutsche Singer-Songwriter Max Giesinger einen festen Platz in der deutschen Musikszene erobert. Giesinger begeistert mit eingängigen Melodien und authentischen Texten. Bei seiner bislang größten Tour 2023 ergriffen 65.000 Fans die Chance, die unglaubliche Liveshow des Künstlers zu erleben.

Starship

Die amerikanische Rockband Starship entstand 1984 aus der Band Jefferson Starship. Mit ihrem eingängigen Sound und markanten Melodien prägte Starship die Musik der 80er Jahre und erlangte weltweite Bekanntheit. Sie wurde berühmt durch Number One Hits wie "We Built This City", "Sara" und "Nothing's Gonna Stop Us Now". Der Sänger von Starship Mickey Thomas wird als deren gesangliches Aushängeschild die Hallen der Proms zum Beben bringen.

Louis Philippson

Der talentierte Pianist Louis Philippson vereint klassische und zeitgenössische Musik mit Leichtigkeit. Seine originellen Kompositionen und einzigartigen Klavierarrangements begeistern ein breites Publikum, seine Klavierversionen von Popklassikern erobern auf TikTok ganze Generationen. Mit überzeugenden Auftritten und einer wachsenden Fangemeinde ist er mit gerade mal 19 Jahren eine aufstrebende Größe in der Musikwelt.

Eine wie gewohnt opulente audiovisuelle Inszenierung der Show wird für einen unvergesslichen Abend sorgen.