Kulturelles Phänomen! Diesen Titel darf die Night of the Proms zurecht für sich in Anspruch nehmen, denn das musikalische Spektakel ist einzigartig: E- und U-Musik treffen aufeinander, klassische Musik meets Popmusik.

Datum: Freitag, 1. Dezember 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr Ort: SAP-Arena

Xaver-Fuhr-Str. 150

68163 Mannheim

Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen



Die Night of the Proms 2023 verspricht auch in diesem Jahr wieder ein außergewöhnliches Konzerterlebnis zu werden. Unter dem Motto "Klassik trifft Pop" werden internationale Stars des Rock- und Pop-Business auf der Bühne stehen und in Begleitung des Antwerp Philharmonic Orchestra und dem Chor Fine Fleur unter der Leitung von Alexandra Arrieche einen unvergesslichen Abend präsentieren.

Toto

Die Band Toto, die bereits in den 80ern mit Hits wie "Africa" und "Rosanna" weltberühmt wurde, ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Musikszene. Mit über 40 Jahren Bühnenerfahrung und etlichen Grammy-Awards gehören sie mit ihrer zeitlosen Musik noch heute zum täglichen Radioprogramm aller Stationen. Mit Steve Lukather und Joseph Williams werden die beiden Köpfe der Band ihre größten Werke bei der Proms performen.

Anastacia

Die US-Sängerin Anastacia ist eine begnadete Performerin und hat mit ihrer vielfältigen Stimme das Proms-Publikum schon in der Vergangenheit verzaubert. Seit ihrem Durchbruch im Jahr 2000 hat sie weltweit über 30 Millionen Alben verkauft und ist bekannt für Hits wie "I'm Outta Love" und "Left Outside Alone". Mit ihrer energiegeladenen Bühnenpräsenz verwandelt sie die Hallen in einen Schmelztiegel aus Rock, Pop und Soul.

James Morrison

Der britische Singer-Songwriter James Morrison begeistert mit seiner sanften Stimme und gefühlvollen Musik die Herzen der Fans. Mit seinem Debütalbum "Undiscovered" im Jahr 2006 landete er auf Anhieb auf Platz 1 der britischen Charts und ist seitdem aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken. Mit Liedern wie "Who’s Gonna Love You Now" und "Broken Strings" begeistert er das Publikum.

Aura Dione

Die dänische Pop-Sängerin Aura Dione ist vor allem durch ihren Nummer 1 Hit "Geronimo" weltweit bekannt geworden. Mit eingängigen Melodien bei Songs wie "I Will Love You Monday (365)" oder "Friends", ihrer unverwechselbaren Stimme, ihrer extravaganten Erscheinung und Performance hat sie sich in der internationalen Pop-Szene etabliert.

Weitere Gäste werden im Herbst bekannt gegeben.

Unterstützt werden die Künstler wie immer vom Antwerp Philharmonie Orchestra und dem Chor Fine Fleur unter der Leitung von Alexandra Arrieche, eine der besten Dirigentinnen weltweit. Mit ihrem außergewöhnlichen Temperament verleiht sie dem klassischen Part der Show eine ganz individuelle Note.