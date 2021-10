per Mail teilen

Verschoben auf 9. März 2022

Datum: Sonntag, 14. März 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Stuttgart, Porsche-Arena



Tickets für die Termine aus 2021 behalten ihre Gültigkeit für 2022. Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen











Für Nena, die seit über 40 Jahren auf der Bühne steht, sind Live-Konzerte eine Herzensangelegenheit. So spielte sie trotz der aktuellen Umstände in diesem Sommer spontan mehrere Konzerte (Auto-Shows und Picknick-Konzerte), unterstützte damit die Menschen hinter den Kulissen und sorgte bei ihren Fans für unvergessliche, schöne Live-Momente.

Nena verstand es schon immer, positive Energie in Pop zu verwandeln und andersrum. Und jetzt, in Zeiten, in denen nur das Ungewisse gewiss ist, singt sie auf ihrem neuen Album mit ihrer unverwechselbaren Nena-Stimme allen Ängsten und Zweifeln entgegen. „Licht“ ist ein energie-geladenes Pop-Album voller Strahlkraft und der Soundtrack für den Neu-Beginn.

Ob mal nur zur folkig hymnischen Akustikgitarre wie in der aktuellen Single „Wandern“ oder zu elektronisch tanzenden Synthesizer-Beats: „Licht“ inspiriert, das Leben zu feiern und ist ab dem 16. Oktober 2020 im Handel erhältlich.