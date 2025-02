Datum: Dienstag, 8. Juli 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Cannstatter Wasen

Stuttgart Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Love Earth Tour 2025

Neil Young 2019 auf der Bühne im Hyde Park in London. picture-alliance / Reportdienste Photoshot

Neil Young and the Chrome Hearts kündigen für diesen Sommer ihre "love earth world tour" an. Die erste Etappe der Tournee beginnt in Schweden und führt durch die EU und das Vereinigte Königreich. Im Juli kommen Neil Young and the Chrome Hearts für drei exklusive Shows nach Deutschland, darunter der Auftritt in Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen am 8. Juli 2025.

Mit seiner Band "The Chrome Hearts" – Spooner Oldham (Farfisa-Orgel), Micah Nelson (Gitarre und Gesang), Corey McCormick (Bass und Gesang), Anthony LoGerfo (Schlagzeug) – bringt Neil Young (Gitarre und Gesang) für seine Fans eine Auswahl neuer und alter Songs auf die Bühne. Die aktuelle Single "Big Change" ist die erste Ankündigung dessen, was auf der "love earth tour" zu erwarten ist.