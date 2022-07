per Mail teilen

Nachdem die populäre Open-Air-Reihe "Musik im Park" zwei Jahre ausfallen musste, ist der Schwetzinger Schlossgarten vom 28. Juli bis 6. August 2022 endlich wieder bereit für das musikalische Sommerevent des Jahres. Präsentiert von SWR1.

Toto

Alex Solca

Toto am 28. Juli 2022

Toto haben sich dank ihrer virtuosen Musiker und Hits wie "Africa", "Hold the Line", "Rosanna" und vielen mehr ihren Platz in der Musikgeschichte gesichert.

Brad Paisley

Provinztour

Brad Paisley am 31. Juli 2022

2019 gab Brad Paisley zum ersten Mal in seiner erfolgreichen Karriere ein Konzert bei uns in Deutschland. In diesem Sommer kommt der Folk-Megastar für eine einzige Show zurück – nach Schwetzingen.

ZAZ

Yann Orhan

ZAZ am 2. August 2022

ZAZ wird immer wieder mit großartigen Künstlerinnen wie Edith Piaf und Ella Fitzgerald verglichen und ihre unverkennbare Stimme wird rund um die Welt gefeiert.

Kool & The Gang

Kool & The Gang am 5. August 2022

Auf ihrer Sommer-Tour 2022 haben Kool&The Gang neben ihren größten Hits auch neue Songs mit ihrem unverwechselbaren Sound mit im Gepäck.