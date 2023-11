per Mail teilen

Das 13. Winterbach Zeltspektakel findet vom 19. bis 27. Juli 2024 statt. Der Singer-Songwriter Michael Patrick Kelly setzt seine triumphale B•O•A•T•S -Tour fort und spielt dort am 27. Juli 2024.

Datum: Samstag, 27. Juli 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Vorverkaufsbeginn: 25.11.2023, 8:00 Uhr Programm: B•O•A•T•S -Tour

Der charismatische Singer-Songwriter Michael Patrick Kelly setzt seine triumphale B•O•A•T•S -Tour fort, inspiriert von seinem gleichnamigen Erfolgs-Album. Der irisch-amerikanische Künstler spielte 55 Shows quer durch Europa und erreichte 300.000 Besucher im Rahmen dieser Tour und geht nun aufgrund hoher Nachfrage 2024 in die Verlängerung.

Auf dem Album "B•O•A•T•S" ("Based On A True Story") verarbeitet Michael Patrick Kelly ermutigende Geschichten aus aller Welt in kraft- und gefühlvolle Songs, die durch wahre Begebenheiten inspiriert sind. Es wurde in mehreren europäischen Ländern mit Gold und Platin prämiert, und erhielt die Auszeichnung als "Album des Jahres".

Jetzt gibt es die Möglichkeit das Album ein letztes Mal live zu erleben - inkl. Feuerwerk an Hitsingles wie "Beautiful Madness", "Throwback", "Blurry Eyes", "Best Bad Friend" oder "Wonders", die in der zweieinhalbstündigen Show das generationsübergreifende Publikum durch die Klaviatur der Emotionen rauschen lässt.

Der ehemalige Kinderstar und Mönch, heute erfolgreicher Solokünstler und Friedensaktivist, trägt eine Lebensgeschichte mit sich, die ihm weit über die Musikbranche hinaus Ansehen verleiht. Eine Stimme, die man nicht nur gerne hört, sondern auch sieht.

Als verlässliches Kontrastprogramm zu jedem Stimmungstief oder zusätzlicher Boost zum Stimmungshoch - Michael Patrick Kelly bleibt weiterhin ein Garant für grandiose Live-Shows!