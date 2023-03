Datum: Freitag, 21. Juli 2023 Beginn: 18:00 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Stuttgart Schlossplatz

Lageplan Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Mitwirkende: Opener: Tankus The Henge

Beth Hart

picture-alliance / Reportdienste PIC ONE | Peter Engelke / peng images

Beth Hart ist so echt wie es nur geht. In einer Musikindustrie voller Hochglanzproduktionen und aufgeblasener Fotoshootings ist sie eine Künstlerin, die ihre Karten auf den Tisch legt, ihre dunkelsten Geheimnisse preisgibt und sie einlädt, sie zu begleiten. Hart gilt als eine der talentiertesten Stimmen ihrer Generation. Machen Sie sich bereit, das "Hart & Soul" dieses Grammy-nominierten Kraftpakets zu erleben, wie Sie es noch nie zuvor gesehen haben - roh und unplugged.

LP

picture-alliance / Reportdienste NurPhoto | Elena Aquila

Man weiß genau, was LP - alias Laura Pergolizzi - meint, wenn sie singt. Die Multiplatin-Sängerin und Songschreiberin mit mehr als 2 Milliarden Streams hat einen kraftvollen Sound und eine treue Fangemeinde geschaffen, die ihr ganz eigen ist. LPs YouTube-Kanal wird derzeit täglich mehr als 2,4 Millionen Mal aufgerufen, und ihre Songs werden täglich mehr als 2 Millionen Mal auf der ganzen Welt gestreamt. Ihre gefühlvollen Texte können in einem Atemzug eine intime Wahrheit enthüllen und im nächsten den Mittelfinger zeigen. Ihre Songs können eine verführerische Einladung an die Fans sein oder einen tiefen Sinn vermitteln, der in den Gedanken und Gefühlen verweilt. So oder so, LP hat einen seltenen Charakter, der das Publikum ohne Filter oder Beurteilung anspricht.