Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Foto: Willi Kuper SWR SWR1 - Foto: Willi Kuper

Datum: Dienstag, 2. August 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr Ort: Innenhof

Schloss

Ludwigsburg

Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen











Lionel Richie kommt nach Deutschland

Seine Karriere sucht ihresgleichen: Neun Jahre in Folge auf Platz Eins, über 100 Millionen verkaufte Alben weltweit, unzählige Preise wie ein Oscar, ein Golden Globe und vier Grammy-Awards schmücken seine Regale.

Auch heute füllt er noch immer die großen Arenen, wie zuletzt auf seiner „All the Hits, All Night Long Tour“ und nimmt seine Fans mit seinem neuen Album „Hello From Las Vegas“ mit auf eine musikalische Reise. So wird er in Ludwigsburg seine bekanntesten Songs präsentieren und das Publikum damit auch nach über 50 Jahren im Showgeschäft noch begeistern.