Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Folienkartoffeln backen: 1-1,5 Stunden

Vorbereitung und Arbeitszeit: 15 MInuten

Kartoffelsalat ziehen lassen: 15 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten:

750 g Kartoffeln, festkochend (z. B. Moor-Sieglinde, Annabell, Ditta)

1 Zwiebel

200-250 ml heiße Rinder- oder Geflügelbrühe (Tipp: eine sehr gute Brühe verwenden)

50 ml Apfelessig oder Balsamico bianco

70 ml Sonnenblumenöl

2 EL zerlassene Butter

1 EL Zucker

1 Bund Schnittlauch

(Rauch)Salz, Pfeffer, Prise Muskatnuss, Senf zum Abschmecken

Zubereitung

Die Zwiebeln schälen und in Ringe oder Würfel schneiden.

Die Speckwürfel in einer Pfanne mit den Zwiebelringen 3-4 Minuten anbraten.

Die Kartoffeln in Alufolie wickeln und auf dem Grill (ca. 180-200 Grad), je nach Größe, ca. 1-1,5 Stunden backen. Noch heiß schälen, in feine Scheiben schneiden und in eine Salatschüssel geben.

Für das Dressing Brühe, Essig, Zucker, (Rauch)Salz, Pfeffer, Prise Muskatnuss und Senf in einem Topf erwärmen und verrühren, dann heiß über die Kartoffel gießen.

15 Minuten ziehen lassen. Den Schnittlauch fein schneiden.

Die Zwiebelmischung, das Öl, die zerlassene (Kräuter)Butter und den Schnittlauch zum Kartoffelsalat geben.

Gut vermischen. Nochmal mit Salz und Pfeffer abschmecken. Lauwarm servieren.

Tipps

Das Öl kommt erst zum Schluss, sonst können die Kartoffeln das Dressing nicht recht aufnehmen. Wer möchte, reibt die Salatschüssel vorher mit einer halbiertem Knoblauchzehe aus. Der absolute Geheimtipp: Statt Butter Kräuterbutter verwenden.

