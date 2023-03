Die Kultband Kraftwerk, die als erste deutsche Band in der "Rock and Roll Hall of Fame" vertreten ist, gibt am 12. August ihr einziges Deutschland-Konzert – in Karlsruhe.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Henning Kaiser Datum: Samstag, 12. August 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Vor dem Karlsruher Schloss Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Kultband Kraftwerk: Einziges Deutschland-Konzert in Karlsruhe

Kraftwerk wurden 2021 als erste deutsche Band in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen, 2014 wurden sie mit dem Grammy für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Und jetzt kommen sie für ihr einziges Deutschland-Konzert nach Baden-Württemberg. Am 12. August stehen sie vor dem Karlsruher Schloss auf der Bühne. Kraftwerk: Fantastische Show beim einzigen Deutschland-Konzert Während die vier Musiker von Kraftwerk auf dem Balkon des Karlsruher Schlosses in Stellung gehen, projizieren 16 Hochleistungsbeamer die Multimedia-Show zum Konzert auf die 170 Meter breite Schlossfassade. Im Zusammenspiel von Musik und Performance-Kunst kreieren Kraftwerk auf und vor dem Karlsruher Schloss ein Gesamtkunstwerk. Das Projection Mapping des Kraftwerk-Konzertes wird auch während der Schlosslichtspiele, die in der Woche danach beginnen, als eigenständige Show im Programm zu sehen sein. »Seit der Premiere zum Stadtgeburtstag 2015 haben [wir] davon geträumt, die Schlosslichtspiele Karlsruhe mit dieser außergewöhnlichen Band, die Medienkunst und innovativen Sound in sich vereint, zusammenzubringen. Nun hat es endlich geklappt!«