In den 70ern und 80ern hatten Kool & the Gang ihre größten Hits, unter anderem mit "Ladies' Night", "Get Down On It" oder "Celebration". 2024 kommen sie nach Bruchsal, präsentiert von SWR1.

Datum: Mittwoch, 26. Juni 2024 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Schlossgarten, Bruchsal Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Vorverkaufsbeginn: 24.11.2023, 8:00 Uhr Kool & The Gang lieferten nicht nur ein klasse Disco-Funk-Konzert ab, sondern es war einfach eine Riesenparty. Das Publikum war vom ersten bis zum letzten Ton begeistert und machte aus dem Konzert ein richtiges Fest. Foto: Willi Kuper SWR Willi Kuper

Mehr als 50 Jahre haben Kool & The Gang als Band nun schon auf dem Buckel und sind in dieser Zeit kein bisschen leiser geworden. Angefangen hat die Geschichte der Soul-, Funk- und Discowunder 1964 in der Schule, als die beiden Brüder Robert und Ronald Bell gemeinsam mit ihren Mitschülern George Brown, Claydes Charles Smith und Dennis Thomas die Band jazziacs gründeten, die sich später in Kool & The Gang umbenannten. In der Musikgeschichte steht Kool & the Gang länger als jede andere R&B-Band aktiv auf der Bühne, was dazu geführt hat, dass sie mittlerweile eine der meist gecoverten Bands der Welt ist. Mit ihrer explosiven Mischung aus Jazz, Funk und R’n’B erklomm die Kultband den Pop-Olymp. Ihre Musik schaffte es auch nach Hollywood auf die Soundtracks von Filmen wie "Rocky" und "Saturday Night Fever".