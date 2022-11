Foto: Willi Kuper SWR Willi Kuper

Datum: Samstag, 1. Juli 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: SAP-Arena

Xaver-Fuhr-Str. 150

68163 Mannheim

Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen



Explosionen, Riffs und fliegende Superhelden: KISS ziehen auf der END OF THE ROAD Welttournee alle Register und zelebrieren ein Dezibel starkes Spektakel mit gewaltiger Produktion und legendären Songs. Auf dieser Weltreise verabschiedet sich die ikonische Band nach fünf Dekaden voller Superlative von ihren Fans. Dabei bieten Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer und Tommy Thayer nicht weniger als die ganz große Rock-Sho:. Sie spucken Blut und Feuer, sie schießen Raketen aus ihren Instrumenten und schweben über den Köpfen der Fans. Im klassischen Make-up feiern sie die Lieder, die ein ganzes Genre prägten und KISS in die "Rock And Roll Hall Of Fame" führten.