Jorja Smith & Celeste

Die Jazzopen 2022 finden vom 7. bis zum 17. Juli statt.

Datum: Donnerstag, 14. Juli 2022 Beginn: 18:30 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Stuttgart Schlossplatz

Lageplan Vorverkauf











Jorja Smith

Pressefoto Jazzopen

Jorja ist mit Nichten eine Unbekannte in der Weltkulturszene. Immer wieder wird sie als "die" Nachfolgerin von Weltstars wie Rihanna und Amy Winehouse genannt. Die in Walsall, England geborene Sängerin und Songwriterin startete 2016 mit ihrer Debütsingle Blue Lights durch. Bereits zwei Jahre später arbeitete Sie am Soundtrack zu Black Panther mit. Dieser steile Aufstieg der Künstlerin wurde von diversen BRIT Award- sowie Grammy-Nominierungen begleitet. 2021 veröffentlichte sie die EP Be Right Back der auf dem großartigen Erfolg ihrer 2019 erschienen Hitsingle Be Honest aufbaut.

Celeste

Jesse Crankson

Wenn die Stimme der Londonerin erklingt, hüllt sie den Raum in eine gewisse Leichtigkeit. Scheinbar unbemüht fällt es der 24-Jährigen leicht, komplexe Geschichten mit ihrer Stimme gesanglich zu erzählen. Oft wird Sie mit den Gesangslegenden von früher und heute verglichen. Amy, Etta, Ella, Otis. Aber auch Aretha Franklin, die sie maßgeblich beeinflusst hat und immer noch tut. Ungeachtet dessen erscheint Celeste’s Gesang aber auch zeit- und raumlos und dennoch immer als etwas Notwendiges.

Neben einem BBC Music Award 2019 gewann sie auch einen BRIT Award im Jahr darauf. 2020 sollte auch gleichzeitig ihr Jahr werden und obwohl die Covid-19-Pandemie die Welt und besonders die Musikbranche in den Klauen hielt, ließ sich Celeste nicht von ihrem Streben nach Erfolg abbringen.

So entstand das Album Not Your Muse in Zeiten der globalen Krise, das Anfang 2021 veröffentlicht wurde und der Britin unter anderem eine Mercury-Nominierung einbrachte. Im selben Jahr wurde Celeste sowohl für einen Golden Globe wie auch einen Oscar nominiert.