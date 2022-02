Die Jazzopen 2022 finden vom 7. bis zum 17. Juli statt.

Datum: Mittwoch, 13. Juli 2022 Beginn: 18:30 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Stuttgart Schlossplatz

Jamie Cullum

Danny North

Jamie Cullum und die jazzopen – das ist eine ganz eigene Festival-Geschichte. Der Brite glänzt auf den Bühnen der Welt, aber er kommt immer wieder auf den Schlossplatz zurück. Im Sommer zum siebten Mal. Und was auch immer der Superstar mit der Energie eines Rockstars diesmal für ein Programm bieten wird – der eine Song wird nicht fehlen: Save your soul. Die Hymne, das Ritual, Stuttgart springt, Stuttgart singt. In diesen Momenten wird die unbeschreibliche Verbindung zwischen dem Wirbelwind und der Landeshauptstadt besonders deutlich. Cullum nennt es das "Stuttgart Thing". Ein Schlossherr und sein Publikum.



"Wir sind gemeinsam durch Regenstürme gegangen. Wir haben gemeinsam die Hitze ertragen. Schnee hatten wir noch nicht – zum Glück."

Der Mann versprüht jede Menge Charme, und er versteht es wie kaum ein anderer, die Grenzen zwischen Pop und Jazz niederzureißen und erfrischend einzigartige Arrangements von Jazzstandards mit eigenen Kompositionen und Coverversionen zu kombinieren. Das Ergebnis: mehr als zehn Millionen verkaufte Platten, unzählige Musikpreise, selbstgeschriebene Songs für Spielfilme wie Clint Eastwoods Gran Torino, seine eigene Radiosendung. Jamie Cullum zählt zu den erfolgreichsten zeitgenössischen Künstlern Großbritanniens mit treuen Fans in aller Welt. In Stuttgart allemal.

Larkin Poe

Robby Klein

Das Grammy Award-nominierte Schwesternduo Rebecca und Megan Lovell wollte im Juni 2020 mit ihrem fünften Studioalbum SELF MADE MAN richtig durchstarten. Aber anstelle eines Sommers mit Tourbussen und vollen Theatern fanden sich die in Atlanta aufgewachsenen Lovells aus Nashville zu Hause wieder, spielten viele Streaming-Konzerte und arbeiteten an neuem Material. So entstand Larkin Poes zweites Album innerhalb eines Jahres - KINDRED SPIRITS, eine Sammlung von abgespeckten Coverversionen, sowohl klassisch als auch neu.

"Musik ist eine Brücke, die Generationen über die Zeit hinweg verbinden kann. Bei der Aufnahme von KINDRED SPIRITS entwickelte sich unsere Bewunderung für die Künstler, die diese Songs ursprünglich geschrieben und aufgeführt haben, zu einer noch tieferen Ehrfurcht. In einer Familie von Musikliebhabern aufgewachsen, sind viele der Songs seit unserer Kindheit bei uns. Diese Songs ins Studio zu bringen, sie bis auf die Knochen auszuziehen und live und roh aufzunehmen, fühlte sich wie ein Ritual an."

Wir freuen uns, dabei zu sein, wenn Larkin Poe wieder die Live-Bühnen erobert.