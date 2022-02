Robert Plant & Alison Krauss I Van Morrison

Die Jazzopen 2022 finden vom 7. bis zum 17. Juli statt.

Datum: Samstag, 16. Juli 2022 Beginn: 18:30 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Stuttgart Schlossplatz

Robert Plant & Alison Krauss

Im Jahr 2007 veröffentlichten Robert Plant und Alison Krauss Raising Sand, eines der renommiertesten Alben des 21. Jahrhunderts. Es war eine ungewöhnliche, faszinierende Verbindung zwischen einem der größten Frontmänner des Rock und einer der besten und am meisten ausgezeichneten Künstlerinnen der Country-Musik. Das Album wurde mit Platin ausgezeichnet und gewann sechs Grammy Awards, darunter für das Album des Jahres und die Aufnahme des Jahres.

Jetzt, nach vierzehn Jahren, kehren die beiden Ikonen mit Raise the Roof zurück, einem Dutzend Songs, die diese bemerkenswerte Zusammenarbeit in neue und aufregende Richtungen erweitern. Die Absicht des Duos war es immer, die Dynamik von Raising Sand fortzusetzen.

"Es gab so viel Enthusiasmus, Aufregung und Adrenalin, dass es dumm gewesen wäre, wenn wir nicht weitergemacht hätten."

Van Morrison

Altmeister Van Morrison eröffnet den Samstag. Über 40 Alben hat er in seiner Karriere herausgebracht. Auf dem 2019 erschienenen Three Chords And The Truth bringt der Songpoet wieder seine Liebe zum Blues zum Ausdruck. Die amerikanische Blueslegende John Lee Hooker hat ihn schon früher als den "besten weißen Bluessänger" gelobt. Er setzt auf sparsam mit Orgel, Piano, Standbass, Gitarre und Schlagzeug instrumentierte Songs, auf die Aussage der Songs kommt es ihm an: No, it's not over, baby blue. Der Nordire ist bis heute von seinen Jugendlieben wie Mahalia Jackson, Fats Domino, Muddy Waters, John Lee Hooker oder Ray Charles geprägt. Auf dem ersten Album Astral Weeks ist eine bis dahin kaum gehörte Fusion von Folk, Blues und Jazz zu hören. Das Rolling Stone-Magazin setzt die Platte auf Platz 19 in der Auswahl der 500 besten Alben aller Zeiten. Schon mit dem nächsten Album Moondance entsteht ein weiterer Klassiker. Über drei Jahrzehnte arrangiert er in seinen Konzerten diesen Song immer wieder anders. Sich neu arrangieren, besser gesagt: neu erfinden ist bei Van Morrison Programm. Es ist der Kontrast und die Kontroverse, die sein Schaffen immer wieder beleben. Wie im März 2015 mit dem Album Duets: Re-Working The Catalogue. Künstler wie Natalie Cole, Mick Hucknall, Gregory Porter, Michael Bublé oder Mark Knopfler sind mit von der Partie. Im Mai diesen Jahres veröffentlichte Morrison sein aktuellstes Album Latest Record Project, Volume 1.