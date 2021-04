Datum: Samstag, 18. September 2021 Beginn: 18:30 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Stuttgart, Schlossplatz Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen









Vorverkaufsbeginn: 22.4.2021, 11:00 Uhr

Die jazzopen 2021 finden aufgrund der Pandemie erstmals vom 10. – 19. September mit komplett neuem Line-Up statt. 2022 folgt dann die Neuauflage des für Juli 2021 geplanten Festivals.

„Wir wollten nicht „einfach“ absagen, sondern einen Weg finden zu spielen“, begründet Promotor Jürgen Schlensog die Entscheidung für den organisatorischen Kraftakt in diesem Sommer. Die Sicherheit der Künstler und Besucher stehen dabei immer im Vordergrund. Es können daher nur geimpfte oder negativ getestete Musikfans das Festival besuchen.

Parov Stelar

Pressefoto

Marcus Füreder aka Parov Stelar lebt in Österreich und ist zur Zeit der international erfolgreichste Künstler, DJ und Produzent seines Heimatlandes. Mit seinem sicheren Gefühl von Klangästhetik verbunden mit seiner besonderen Herangehensweise an die Musikproduktion, erarbeitete er sich schnell den Respekt seiner Kollegen und baute sich einen Ruf als (Mit-)Erfinder des Genres „Electroswing“ auf. Im Jahr 2004 bedeuteten seine KissKiss EP und bald darauf der veröffentlichte Longplayer Rough Cuts seinen Durchbruch in der internationalen Elektro-Musikszene. Mit bald einer Million Facebook Fans und mehr als 150 Millionen YouTube Views zählt er im Internet zur Riege der erfolgreichsten Elektro Musiker. Im Mai 2018 erreichte er zum ersten Mal die Spitze der amerikanischen iTunes Electronic Charts.

Pressefoto

Sind Sie gut in Form? Können auch keinem guten Rhythmus widerstehen? Dann erfordert dieser Abend Ihren ganzen körperlichen Einsatz. Denn bevor am 18. September Parov Stelar den Schlossplatz zum Beben bringen wird, heizt Ina Forsman gleich richtig ein. Mit ihrer vollen kratzigen Stimme, wie geschaffen für den Blues, der in ihrem Fall auch noch mitten aus der Kälte kommt.

Denn Ina Forsman hat ihre Wurzeln nicht etwa im Mississippi-Delta, wie man leicht heraushören könnte. Ihre Wurzeln kommen aus einer ganz anderen Ecke. Ina Forsman ist Finnin, geboren in Helsinki. Und blond. Das macht die ganze Vorstellung nur noch beeindruckender. Power hat sie ohne Ende. Muss sie auch haben. Wie sonst soll man sich von Helsinki aus ausgerechnet als Bluessängerin einen Namen machen?