Datum: Sonntag, 19. September 2021 Beginn: 18:30 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Stuttgart, Schlossplatz Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen









Vorverkaufsbeginn: 22.4.2021, 11:00 Uhr

Die jazzopen 2021 finden aufgrund der Pandemie erstmals vom 10. – 19. September mit komplett neuem Line-Up statt. 2022 folgt dann die Neuauflage des für Juli 2021 geplanten Festivals.

„Wir wollten nicht „einfach“ absagen, sondern einen Weg finden zu spielen“, begründet Promotor Jürgen Schlensog die Entscheidung für den organisatorischen Kraftakt in diesem Sommer. Die Sicherheit der Künstler und Besucher stehen dabei immer im Vordergrund. Es können daher nur geimpfte oder negativ getestete Musikfans das Festival besuchen.

LP

Darren_Craig

Sie gehört zu den spannendsten Frauen im Musikbusiness. Doch bis vor ca. 3 Jahren kannte man nur ihre Musik, nicht ihr Gesicht: Die extravagante New Yorker Musikerin und Sängerin Laura Pergolizzi – kurz: LP – schreibt seit vielen Jahren Hits für Weltstars wie die Backstreet Boys, Christina Aguilera oder Rihanna. Mit dem Sommerhit Lost On You trat sie erstmals selbst groß ins Rampenlicht. Mit dem Ohrwurmsong Girls Gone Wild doppelte sie nach.

Amy McDonald

Pressefoto

Macdonald, schottischer kann ein Name kaum sein. Dass sie aus der Nähe von Glasgow stammt, ist bei jedem Song schon nach den ersten Worten heraus zu hören. Amy Macdonald ist eine Frau, die in jeder Hinsicht gern starke Akzente setzt. Die passende Stimme dazu hat sie, die ist nämlich eine Naturgewalt. Ihr Auftritt beflügelt von einem starken Willen. Musik macht sie vor allem aus einem Grund: „Die Menschen wollen sich auf etwas freuen können. Musik kann ihnen eine Zuflucht geben.“ Vor allem ihr eigener Mix aus Rock’n’Roll und roughen Balladen macht sie zu einer ganz besonderen Singer-Songwriterin, melodischen Pop kann sie auch, Indie-Rock und Country-Elemente ebenso. „Nostalgie ohne Kitsch“ befinden die Kritiker. Auf dem Double-Abend bei den jazzopen am 19. September, den sie vor LP eröffnet, wird sie zeigen, dass sie unter Zuflucht immer auch eine Flucht versteht: die nach vorn. Eine echte Mutmacherin.