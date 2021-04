Datum: Freitag, 17. September 2021 Beginn: 18:30 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Stuttgart, Schlossplatz Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen









Vorverkaufsbeginn: 22.4.2021, 11:00 Uhr

Die jazzopen 2021 finden aufgrund der Pandemie erstmals vom 10. – 19. September mit komplett neuem Line-Up statt. 2022 folgt dann die Neuauflage des für Juli 2021 geplanten Festivals.

„Wir wollten nicht „einfach“ absagen, sondern einen Weg finden zu spielen“, begründet Promotor Jürgen Schlensog die Entscheidung für den organisatorischen Kraftakt in diesem Sommer. Die Sicherheit der Künstler und Besucher stehen dabei immer im Vordergrund. Es können daher nur geimpfte oder negativ getestete Musikfans das Festival besuchen.

Lianne La Havas

Pressefoto

Wenn die Musik plötzlich ganz deine eigene ist und du mit dir selbst im Reinen bist, dann musst du dir für dein Album auch keinen reißerischen Titel mehr ausdenken. Schreib einfach drauf, was drinsteckt. So heißt das im vergangenen Jahr erschienene dritte Album von Lianne La Havas logischerweise Lianne La Havas. „Bittersweet summer rain, I’m born again“, haucht sie im Opener Bittersweet und gibt damit die Richtung vor für das gesamte Album. „Es ist das erste Album, das ich komplett selbst produziert und mit meiner eigenen Band eingespielt habe“, sagt La Havas stolz. „Alles, was darauf zu hören ist, habe ich so entschieden, und ich kann voller Überzeugung sagen: So bin ich, das bin ich.“

Pressefoto

Als Schweizerin wollte sie eigentlich Skifahrerin werden. Weil das fast wie Fliegen ist und man viel von Physik verstehen muss. Aber sie blieb schon als Kind am Klavier hängen, spielte und machte Texte dazu. Nach einigen musikalischen Versuchen produzierte sie 2006 zuhause ihre erste CD. „Danach“, sagt sie, „ging es irgendwie automatisch. Vorher mussten wir fast betteln, um auftreten zu dürfen. Plötzlich standen viele Türen offen. Und das hat seither nicht mehr auf gehört.“ Und wenn es mal schlecht läuft, kennt sie ein probates Gegenmittel: „Morgens aufstehen und ein Lied schreiben.“ Sie singt auf Englisch, Deutsch und manchmal auch auf Französisch, ihre Musikmischung aus Folk, Pop, Rock und Chanson hat ihr nicht nur Auftritte bei Jazz Festivals wie in Montreux beschert, sondern auch etliche Preise in verschiedenen Ländern. Auch hierzulande.