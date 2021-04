Die jazzopen 2021 finden aufgrund der Pandemie erstmals vom 10. – 19. September mit komplett neuem Line-Up statt. 2022 folgt dann die Neuauflage des für Juli 2021 geplanten Festivals.

„Wir wollten nicht „einfach“ absagen, sondern einen Weg finden zu spielen“, begründet Promotor Jürgen Schlensog die Entscheidung für den organisatorischen Kraftakt in diesem Sommer. Die Sicherheit der Künstler und Besucher stehen dabei immer im Vordergrund. Es können daher nur geimpfte oder negativ getestete Musikfans das Festival besuchen.

Datum: Mittwoch, 15. September 2021 Beginn: 18:30 Uhr

Vorverkaufsbeginn: 22.4.2021, 11:00 Uhr

Wer Liam Gallagher zuhört, glaubt, da bereite sich einer auf das 100-Meter-Finale bei den Olympischen Spielen vor. Es kann nicht schnell genug gehen. „Ich bin begeistert, am Leben zu sein“, lässt er seinem Enthusiasmus freien Lauf, „ich bin heiß darauf, Musik zu machen und loszulegen.“ Als im Herbst 2019 sein jüngstes Album erschien, provozierte er schon mit dem Titel: Why Me? Why Not ist sicher nicht als bescheidene Frage gemeint. Und bereits mit dem ersten Song Shockwave gibt er die Richtung vor. Ja, schockieren, das konnte er schon immer gut.

Liam Gallagher. Bad Boy und Legende des Brit-Rock. Oasis machte er mit Titeln wie Wonderwall, Supersonic oder Don’t Look Back in Anger gemeinsam mit Bruder Noel zu einer der erfolgreichsten Rockbands der späten Neunziger- und der Nuller-Jahre.

Rockabilly – das war mal. Die Überraschung war groß, als Imelda May 2017 mit ihrem fünften Album ganz neue Töne anschlug und ihren Look veränderte. Auf Life. Love. Flesh. Blood präsentiert sie einen Mix aus Blues, Rock, Soul, Gospel und Jazz. Sehr reif, sehr sinnlich – und im Team mit ausgezeichneten Musikern wie Gitarrist Marc Ribot (Tom Waits, Elvis Costello), Schlagzeuger Jay Bellerose (Robert Plant und Alison Krauss), Bassist Zach Dawes (The Last Shadow Puppets) und als Gast Gitarren-Legende Jeff Beck.