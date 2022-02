John Legend & Jessie J

Die Jazzopen 2022 finden vom 7. bis zum 17. Juli statt.

Datum: Freitag, 15. Juli 2022 Beginn: 18:30 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Stuttgart Schlossplatz

John Legend

Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Singer-Songwriter John Legend tritt nach 2007 zum zweiten Mal bei den Jazzopen auf und beendet den Freitagabend.

Seine Alben, angefangen mit Get Lifted, werden alle sehr erfolgreich. Allein die Single All of Me verkauft sich über neun Millionen mal. Daneben arbeitet John Legend als Produzent, Komponist – und als Schauspieler. In der Komödie Soul Men spielt er neben Samuel L. Jackson, im Oscar prämierten La La Land mit Emma Stone und Ryan Gosling taucht er nicht nur in einer Nebenrolle auf, er steuert auch den Song Start a Fire zum Soundtrack bei. 2018 spielt er in NBC’s Jesus Christ Superstar Live! die Hauptrolle. Zwangsläufig wird seine Trophäensammlung immer größer. Zuhause stehen sechs Grammy Awards, ein Oscar (bester Film-Song Glory aus dem Film Selma), ein Emmy Award und ein Tony Award und erreicht damit als einer von nur 16 Menschen weltweit den EGOT-Status.

Jessie J

Die Kritiker sind sich einig: Diese Stimme ist herausragend. Die britische Popsängerin Jessie J hat damit schon viele Musikpreise gewonnen, darunter den BRIT Award. Sie feierte Platin-Verkaufsrekorde mit Songs wie Price Tag, Domino und Bang Bang. Mit über 23 Millionen verkauften Schallplatten ist sie weltbekannt geworden. Aber sie ist nicht nur eine talentierte Sängerin und Performerin, sondern auch eine angesehene Songwriterin – sie hat schon für viele Künstler geschrieben, unter anderem für Alicia Keys und Miley Cyrus. Seit ihrer ersten Single Do It Like a Dude und ihrem ersten Album Who You Are aus dem Jahr 2011 ist Jessie J bei den weltweit größten Festivals ein begehrter Gast, ihre Tourneen sind stets große Erfolge. Zusätzlich war sie Jurymitglied bei The Voice in Großbritannien und Australien. In China trat sie bei "The Singer", der größten Gesangsshow der Welt, vor einer Milliarde Zuschauer auf – und gewann. Nach ihrem dritten Album R.O.S.E. (2018) wurde ein neues Album angekündigt.