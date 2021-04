per Mail teilen

Datum: Montag, 13. September 2021 Beginn: 19:00 Uhr

Vorverkaufsbeginn: 22.4.2021, 11:00 Uhr

Die jazzopen 2021 finden aufgrund der Pandemie erstmals vom 10. – 19. September mit komplett neuem Line-Up statt. 2022 folgt dann die Neuauflage des für Juli 2021 geplanten Festivals.

„Wir wollten nicht „einfach“ absagen, sondern einen Weg finden zu spielen“, begründet Promotor Jürgen Schlensog die Entscheidung für den organisatorischen Kraftakt in diesem Sommer. Die Sicherheit der Künstler und Besucher stehen dabei immer im Vordergrund. Es können daher nur geimpfte oder negativ getestete Musikfans das Festival besuchen.

Element of Crime

Grausam ist der Haifisch – so lautet die erste Zeile des jüngsten Albums von Element of Crime, ein tierisches Vergnügen mit dem Titel Schafe, Monster und Mäuse. Warum sich gleich zu Beginn der Räuber des Meeres dazwischen mischt, hat einen simplen Grund: Sven Regener, Bandgründer, Wortführer und Sänger, mag einfach das Wort. „Ich liebe das Spiel mit der Sprache. Haifisch ist ein starkes Wort, da zischt das Gemeine gleich mit. Ich habe mehrere Worte, die ich unbedingt mal singen will. Manchmal baue ich einen Song nur um ein einziges Wort herum.“

Wenn Element of Crime am 13. September im Alten Schloss spielt, lohnt es sich also, nicht nur auf die Musik, sondern auch auf die Texte zu hören. Weil sie interessant sind. Aber, warnt die Band mit einer großen Portion Selbstironie auf ihrer Website: „Immer nur Niveau, das nervt.“ Und Regener sagt: „Ich bin Musiker, ich habe nicht die Aufgabe, den Leuten die Welt zu erklären.“