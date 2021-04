Datum: Donnerstag, 16. September 2021 Beginn: 18:30 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Stuttgart, Schlossplatz Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen









Vorverkaufsbeginn: 22.4.2021, 11:00 Uhr

Die jazzopen 2021 finden aufgrund der Pandemie erstmals vom 10. – 19. September mit komplett neuem Line-Up statt. 2022 folgt dann die Neuauflage des für Juli 2021 geplanten Festivals.

„Wir wollten nicht „einfach“ absagen, sondern einen Weg finden zu spielen“, begründet Promotor Jürgen Schlensog die Entscheidung für den organisatorischen Kraftakt in diesem Sommer. Die Sicherheit der Künstler und Besucher stehen dabei immer im Vordergrund. Es können daher nur geimpfte oder negativ getestete Musikfans das Festival besuchen.

Ben Howard

Pressefoto

Wenn das neueste Album allgemein als das bisher beste der Karriere angesehen wird, hat der Künstler alles richtig gemacht. „Im Moment fühle ich mich sehr wohl, weil ich endlich verstehe, was ich tue“, sagt Ben Howard und liefert als Beweis Collections From The Whiteout. Entstanden ist das Projekt in einem langen und hartumkämpften kreativen Prozess mit dem Produzenten seiner Wahl, Aaron Dessner. Dabei heraus kam ein Album, das alle Facetten von Howards Talenten vereint. Sein virtuoses Gitarrenspiel zum Beispiel oder seine Vorliebe für elektronische Klangbilder, die er seit Noonday Dream akribisch weiterentwickelte.