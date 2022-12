per Mail teilen

Festival-Feeling: Auf fünf Bühnen werden im Sommer 2023 Stars wie die Fantastischen Vier, Deep Purple, Simply Red oder Grace Jones wieder alles geben bei den jazzopen in Stuttgart.

Feinster Jazz, harter Rock, gefühlvoller Soul bis hin zum Techno-Blasmusik-Mix – die jazzopen 2023 in der Stuttgarter City präsentieren auch im kommenden Sommer die bunte Vielfalt der Musik und untermauern ihren Ruf als eines der europäischen Top-3-Festivals für Jazz & beyond. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Datum Altes Schloß Datum Schlossplatz 13. Juli Snarky Puppy 18. Juli Deep Purple 14. Juli Melody Gardot 19. Juli Die Fantastischen Vier | Cory Wong 15. Juli Jools Holland and his Rhythm & Blues Orchestra 20. Juli Parov Stelar | Paolo Nutini 16. Juli Branford Marsalis | Arturo Sandoval 21. Juli LP | Beth Hart | Tankus the Henge 17. Juli Meute 22. Juli Grace Jones | Joss Stone 23. Juli Simply Red | St. Paul & The Broken Bones

