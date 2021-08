»Wir hätten so gerne mit den SWR1 Hörer:innen zusammen in der Schleyer-Halle in Stuttgart gefeiert und das Finale der Hitparade gemeinsam erlebt, aber leider haben sich unsere Hoffnungen nicht erfüllt. Wie so viele Veranstaltungen und Konzerte verschiebt sich auch die Hitparaden-Party auf das nächste Jahr. Wer schon einen Kalendereintrag machen will - 28. Oktober 2022! Für dieses Jahr werden wir das Finale wieder mit allen Fans online feiern und haben auch ansonsten einige schöne Überraschungen für die Hitparade 2021 geplant.«