Datum: Sonntag, 24. Mai 2020 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Sinsheim, Fohlenmarkt
Mitwirkende: SWR1 Band

Lachwerk Süd

Gunzi Heil

Moderation: Stefanie Anhalt

Die SWR1 Band

Sie sind mehr als nur eine herausragende Coverband, vielmehr sind sie eine Tribute-Band der größten Hits der letzten 40 Jahre. Die Bandmitglieder leben und atmen Musik, kein Wunder also, dass es bei der SWR1 Band um mehr geht als das bloße covern von Songs. In jedem Cover steckt mindestens genau so viel Feeling und Emotion wie im Original.

Vereinigtes Lachwerk Süd

Sie sind Schwabe? Und haben nix zu lachen?

An diesem Punkt setzt DAS VEREINIGTE LACHWERK SÜD an. Das ist brillantes Kabarett.

Werner Koczwara und Ernst Mantel, sind Männer, die es wert wären, besungen zu werden, wenn sie es nicht schon selber täten. Über Themen, die bisher als unbesingbar galten: Der Schwarzwurstring, der Bausparvertrag, irgendwelches Glomp im Garten, die Ortschaft Scheißabach, bisher unbekannte Formen schwäbischer Ausgelassenheit, Schwaben in der Diaspora (Berlin), reiche Arschkrampen auf Kreuzfahrtschiffen, vom eigenen Alterungsprozess kalt erwischte berufsjugendliche Schwaben, die lebendige Kettensäge und vieles mehr... Hinzu kommen Klassiker aus den Mantel/Koczwara Erfolgsprogrammen sowie unerhörte schwäbische Cover-Versionen diverser Welthits. DAS VEREINIGTE LACHWERK SÜD vereint das Gipfeltreffen des schwäbischen Humors. Wenn Sie die beiden noch vital und unbetreut erleben möchten, dann aber holla!

Gunzi Heil

Er ist blond – dafür kann er nichts! Aber er ist auch Musiker, Liedermacher, Kabarettist, Parodist, Puppenspieler und am allerliebsten alles gleichzeitig, "Kabarettistische Allzweckwaffe", "rotzfrech und blitzgescheit", "ein kultureller Belebungsfaktor schönster Güte" urteilte die Presse über Gunzi Heil. Denn wenn der semmelblonde Schlacks auspackt, dann gibt er nicht nur in den Puppen "voll Stoff" und schont dabei keinen, am wenigsten sich selbst. Gunzi wildert sprunghaft längseits querwärts durch Musik, Literatur, Film, Fernsehen und schüttet den Setzkasten des daily zapping über die Tasten. In seinen Liedern und Texten hört man höchstes Kulturgut klangstark, hochachtungsvoll und kopfüber in den Gulli rauschen, völlig ohne Klärwerke. Ein festes "Wiederaufbereitungsprogramm" gibt es bei seinen Auftritten eigentlich nicht, sondern schnelle und aktuelle klangvolle Kapriolen, plötzliche Parodien, spontane Spekulationen und natürlich einige seiner beliebtesten Songs, die einfach nicht fehlen dürfen.