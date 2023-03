Joss Stone | Grace Jones

Datum: Samstag, 22. Juli 2023 Beginn: 18:00 Uhr

Einlass: 16:00 Uhr Ort: Stuttgart Schlossplatz

Lageplan Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Mitwirkende: Joss Stone und Grace Jones

Joss Stone

Conroy

Joss Stone, die legendäre unabhängige Singer-Songwriterin aus Devon/UK, ist seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums "The Soul Sessions" im Alter von nur 15 Jahren unglaublich fleißig. Mit acht veröffentlichten Alben in 16 Jahren ist die Grammy- und Brit-Award-Gewinnerin Joss nicht nur künstlerisch gewachsen, sondern hat auch ein feines Gespür dafür entwickelt, worauf sie sich in ihrer musikalischen Karriere konzentrieren möchte.

Im Jahr 2023 feiert Joss "20 Jahre auf der Bühne". Anlässlich dieses Jubiläums wird sie im Februar/März für eine kurze Zeit wieder in Europa auf Tournee gehen und auf mehreren Sommerfestivals spielen, um das Publikum auf eine musikalische Reise mit ihren jüngsten Alben und zeitlosen Hits mitzunehmen.

Grace Jones

Andrea Klarin

Grace Jones wurde auf Jamaika geboren, bevor sie mit ihrer Familie nach Syracuse, New York, umzog. Sie begann eine erfolgreiche Karriere als Model in New York City und Paris, bevor sie zu einer Ikone der Musik wurde. 1977 erhielt Jones ihren ersten Plattenvertrag und landete eine Reihe von Dance-Club-Hits. Die drei von ihr aufgenommenen Disco-Alben Portfolio (1977), Fame (1978) und Muse (1979) waren auf dem Markt sehr erfolgreich und etablierten sie als bedeutende Künstlerin. In dieser Zeit wurde Jones zu einer festen Größe in der internationalen Clubszene und war oft in New Yorks berühmtem Nachtclub Studio 54 zu sehen. Jones wurde auch zur Muse von Andy Warhol, der sie ausgiebig fotografierte und eine Reihe von ikonischen Porträts von ihr schuf.