Ersatztermin für 13.6.2020 und 12.6.2021

Datum: Samstag, 4. Juni 2022 Beginn: 19:00 Uhr

Karten behalten ihre Gültigkeit. Einlass: 18:00 Uhr Ort: Freilichtbühne Killesberg

Stuttgart

Ausverkauft Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen











Foto: Music Circus

Foreigner sind eine der erfolgreichsten Gruppen aller Zeiten und haben den Classic Rock in den letzten Jahrzehnten entscheidend geprägt. Foreigners Programm schlägt seit jeher den stilistischen Bogen von hart bis weich, deshalb ist eine Foreigner-Show auch stets ein einzigartiges Feuerwerk an Hits, das für jeden Geschmack etwas bietet. Der Funke der Begeisterung springt von der Bühne sofort auf das Publikum über. Wer ein erstklassiges Rockkonzert mit Hits und Klassikern erleben möchte, bekommt mit Foreigner live die perfekte Vollbedienung! Dazu gibt es das neue Live-Album "Double Vision: Then and Now"