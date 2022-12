per Mail teilen

Datum: Mittwoch, 26. Juli 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Open Air Schlossgelände

88682 Salem Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Battito Infinito World Tour 2023

Sein neues Album "Battito Infinito" ist am 16. September 2022 bei Capitol Records Italy erschienen und hat schon mit der ersten Single-Auskopplung "Ama" gezeigt, warum der rekordverdächtige Singer/Songwriter seit über 35 Jahren zu den beliebtesten italienischen Künstlern gehört. Und auch der Folgesong "Sono", ein Duett mit dem spanischen Superstar Alejandro Sanz, reiht sich perfekt in die Hits des gebürtigen Römers ein und steigert die Vorfreude auf das Live-Abenteuer nur noch weiter. Denn wer Eros Ramazzotti einmal auf der Bühne erlebt hat, weiß, dass er nicht nur auf seinen Alben, sondern insbesondere live zu überzeugen vermag. Dem Multitalent, das neben einer unverkennbaren Stimme über herausragende Entertainer-Qualitäten verfügt und verschiedene Instrumente beherrscht, gelingt es dabei Dank seiner unglaublichen Präsenz und jeder Menge Charme spielerisch, das Publikum in seinen Bann zu ziehen und mitzureißen.