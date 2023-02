per Mail teilen

Datum: Donnerstag, 23. März 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Mercedesstr. 69

70372 Stuttgart

Lageplan Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Ersatztermin für den 18.2.2023 - Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können da zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Music Circus Concertbüro GmbH & Co.KG

Das Comeback von Eros Ramazotti ist nur in großem Stil und mit weltweiter Wirkung möglich – alles andere wäre dem Künstler einfach nicht angemessen. Vier Jahre nach seinem letzten Studioalbum enthüllt der sympathische Italiener nun endlich den Titel sowie das Veröffentlichungsdatum seines neuen Albums und die Daten seiner kommenden Welttournee.

"Battito Infinito" lautet der Titel des Longplayers, der ab dem 16. September 2022 bei Capitol Records Italy erhältlich sein wird. Die erste Singleauskopplung "Ama" ist ein Manifest der erneuerten künstlerischen Identität des rekordverdächtigen Singer/Songwriters, der in den über 35 Jahren seiner Karriere 70 Millionen Platten verkauft und weltweit über zwei Milliarden Streams zu verzeichnen hat.

Neben dem neuen Album kündigt der Künstler aber auch gleich noch eine World Tour zum Longplayer an – und die wird ihn im Frühjahr 2023 auch nach Deutschland führen. Im März wird er in Stuttgart zu sehen sein, um die Songs des neuen Albums und viele weitere Hits endlich gemeinsam mit seinen Fans im Rahmen einer aufwändigen Show-Produktion zu feiern. Wer Eros Ramazzotti einmal auf der Bühne erlebt hat, weiß, dass der gebürtige Römer nicht nur auf seinen Alben, sondern insbesondere live zu überzeugen vermag. Dem Multitalent, das neben einer unverkennbaren Stimme über herausragende Entertainer-Qualitäten verfügt und verschiedene Instrumente beherrscht, gelingt es dabei Dank seiner unglaublichen Präsenz und jeder Menge Charme spielerisch, das Publikum in seinen Bann zu ziehen und mitzureißen.