Datum: Sonntag, 6. Juni 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Ersatztermin für 2.6.2020 Ort: Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Mercedesstr. 69

70372 Stuttgart

Lageplan Kategorie 1: 213,40 Euro Kategorie 2: 190,40 Euro Kategorie 3: 173,10 Euro Kategorie 4: 109,90 Euro Kategorie 5: 86,90 Euro Vorverkauf Vorverkauf: SWR1 Ticketservice





0711 / 929 10 300



Informationen Programm: Summer European Tour

Tournee wurde verlegt

Die ursprünglich für Ende Mai/Anfang Juni 2020 geplante Tournee von Eric Clapton wurde verlegt. In die Stuttgarter Schleyerhalle kommt er nun am 6. Juni 2021 (statt 2. Juni 2020). Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin.

Summer European Tour

Insgesamt führt die neue Tour Eric Clapton für 15 Konzerte in neun Länder durch Europa und Russland, nämlich Tschechien, Deutschland, Schweiz, Italien, Belgien, die Niederlande, Dänemark, Finnland und Russland. Bei den Shows wird Eric Clapton von einer großartigen Band begleitet, bestehend aus seinen Langzeit-Kollegen Nathan East am Bass, Paul Carrack und Chris Stainton an den Keyboards, Doyle Bramhall II an der Gitarre sowie Sharon White und Katie Kissoon.

Eric Clapton spielte am 8. Juni 2019 in der Mannheimer SAP-Arena