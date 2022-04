Die größten Hits aller Zeiten – aufgelegt von SWR1 DJs

Datum: Samstag, 25. Juni 2022 Beginn: 21:00 Uhr

Einlass: 20:00 Uhr Ort: Stadthalle Engen

Hohenstoffelstraße 3

78234 Engen



Vorverkaufsstelle:

VVK: 8€/ AK: 10€

- Geschäftsstelle Turnverein Engen 1847 e.V., Schwarzwaldstr. 14a, 78234 Engen

- Schreibwarengeschäft und Postshop Körner, Breitestr. 3, 78234 Engen

- Buchhandlung am Marktplatz, Marktplatz 2, 78234 Engen

Das gibt es nur noch auf einer SWR1 Disco; die Kuschelrunde SWR SWR - es-productions

Feiern Sie mit und tanzen Sie mal wieder aus der Reihe mit den größten Hits aller Zeiten! Discoklassiker, Kulthits, Rock und Pop – unsere SWR1 DJs haben alles dabei, was Sie in Tanz- und Feierlaune bringt und legen die Musik genau so auf, wie SWR1 Hörer:innen es ausm Radio kennen und lieben. Mit Rock, Pop und Discosounds aus fünf Jahrzehnten ist garantiert, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist - vom Discoklassiker "I will survive" bis zur Hardrock-Nummer "Highway to hell".