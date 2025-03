Endlich wieder vom Sommer verzaubern lassen beim 41. Zelt-Musik-Festival Freiburg 2025 in einer der schönsten Sommerlocations der Stadt! Mit Sonnenschein, einem gechillten Publikum und Musiker:innen aus aller Welt wird der Festivalsommer in diesem Jahr ein ganz besonderer.

Datum: Dienstag, 22. Juli 2025 Beginn: 19:15 Uhr

Einlass: 18:15 Uhr Ort: Zirkuszelt

Festivalgelände

Mundenhof-Gelände

Mundenhofer Straße

79111 Freiburg Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Element of Crime beim Festivalsommer im Zelt

Nachdem sie 2022 das letzte Mal beim ZMF auftraten, spielt die unverwüstliche Band Element of Crime erneut im Zirkuszelt. Erfreut über, aber auch unbeeindruckt vom großen Erfolg von Charly Hübners Film über sie, kommen sie auch 2025 in die Konzertsäle und Freiluftbühnen Deutschlands und Österreichs, um das zu tun, was sie lieben: Sie spielen ihre Songs und welche das sein werden, auch darüber kann man schon mal in Ruhe nachdenken. Auf jeden Fall gilt ihr unverwechselbarer Sound zwischen Folk und Avantgarderock und ihr einzigartiges Songwriting werden ihre Wirkung entfalten und alle werden danach glücklicher weggehen, als sie gekommen sind.

Die Band um Sven Regener will mit ihrer Musik keine Erwartungen erfüllen. Sie machen, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Deswegen wird jeder Song bei den Fans anders aufgenommen. Es ist nicht immer gleich klar, was sie mit ihren Texten und der Musik ausdrücken möchten oder welche Stimmung erzeugt werden soll. Aber gerade das macht Element of Crime aus. Sie weigern sich vorherige Stücke zu kopieren, wobei ihr ganz eigener Stil trotzdem immer erhalten bleibt. Anpassungen an Trends spielen für die Band keine Rolle. Ihr Stil zeichnet sich somit durch eine Mischung von Song, Sound und Haltung aus.

Am Ende wird Element of Crime aber für das geliebt, was sie auf der Bühne präsentiert. Und zwar verwandeln sie Alltagssituationen in poetische Texte und kreieren mithilfe von Trompete, Saxophon, Mundharmonika und Akkordeon einen melancholischen Sound.