Datum: Dienstag, 18. Juli 2023 Beginn: 18:00 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Stuttgart Schlossplatz

Lageplan Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Mitwirkende: Deep Purple und Madrugada

Deep Purple

SWR Foto: Willi Kuper

Deep Purple sind ihren musikalischen Wurzeln treu geblieben und haben aus einer eklektischen Mischung von Stilen einen unverwechselbaren Sound geschaffen, der die Band heute ausmacht und ein Vermächtnis geschaffen hat, das nur sehr wenige Bands je erreichen könnten. Die Band hat so viele Klassiker geschrieben und produziert, dass die Zuhörerschaft von Deep Purple ein breites Spektrum an Alter und Hintergrund hat - ein Umstand, den die Band erkannt hat und dem sie mit ihren Konzertprogrammen Rechnung trägt.

Madrugada

Knut Aaserud

Majestätisch. Prächtig. Episch. Das sind Worte, die sich kaum vermeiden lassen, wenn man einen der größten Bands Norwegens, Madrugada, beschreibt. Madrugada war auf ihrem Höhepunkt, als sie 2008 aufhörten. Aber ihre 11-jährige Abwesenheit vom Rampenlicht hat ihren Status nur gestärkt, so dass sie, als die drei Originalmitglieder 2019 wieder zusammenkamen, um ihr Debütalbum "Industrial Silence" zu feiern, größer denn je waren. Madrugada hat über die Jahre hinweg immer ihre eigene Klanglandschaft beibehalten. Nicht nur, dass sie mit Sivert Høyem einen der besten Sänger Norwegens, sondern auch die starke Handschrift der Band haben, die sowohl klanglich als auch visuell in einer so eigenen Liga spielt, dass sie über Generationen, Genres und Trends hinausgeht. Mit dieser Band kann man nie etwas falsch machen.