Das 13. Winterbacher Zeltspektakel 2024 findet vom 19. bis 27. Juli 2024 statt. Mit dabei sind die Jungs von The BossHoss.

Datum: Mittwoch, 24. Juli 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr Ort: Winterbach Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen



TWENTY F**KING YEARS! – das sind 20 Jahre Abriss-Rock im Country-Style.

Der beste Grund für die Hauptstadt-Cowboys, um ab Sommer 2024 für eine Jubiläumstour aufzusatteln und quer durch Deutschland und die Schweiz zu rocken.

2004 wurde der erste Major-Deal unterzeichnet, der den Grundstein für die erfolgreiche Karriere der Country-Rocker legte. The BossHoss gehören seitdem zu den bekanntesten Rock-Bands Deutschlands. Schweißtreibender Country-Rock in voller Lautstärke, die Großstadtcowboys in voller Montur auf der Bühne, eine fette Licht- und Bühnenshow gebündelt mit ihrem unverkennbaren Sound-Mix aus Country, Rock, Rockabilly, Neonblues und Pop-Appeal: The BossHoss auf Tour sind einfach einzigartig – seit "TWENTY F**KING YEARS!“.

Satteltaschen voller Rock’n’Roll

Vor fast zwei Jahrzehnten sattelten sieben furchtlose Musiker in Berlin ihre Trucks, setzten die Stetsons auf und fuhren mit Satteltaschen voller Rock’n’Roll los, die noch ahnungslose Republik zu rocken. Seitdem stürmen sie von Erfolg zu Erfolg.

Live seit langem unterstützt von der brillanten Bläsersektion "The Tijuana Wonderbrass“