Wenn die Tage am längsten sind, lädt die Bonfelder Kulturinitiative immer zu drei Tagen voll Musik und Lebensfreude nach Bonfeld ein.

Datum: Samstag, 25. Juni 2022 Beginn: 15:30 Uhr

Ort: Bonfeld, 74906, Kirchhausener Str., 74906 Bad Rappenau Tickets kaufen Informationen Programm: Umfangreiches Rahmenprogramm, vielseitige Gastronomie, idyllische Plätzchen und ein umwerfendes Gelände rund ums Bonfelder Schloss

Kid the Child

Pressestelle

Seit sieben Jahren gibt es den blacksheep Bandcontest um den FÖRCH Nachwuchsförderpreis, zum ersten Mal wurde dieser online durchgeführt. Kid the Child heißt die Siegerband, die sich 2020 gegen vier weitere Gruppen durchgesetzt hat. Die Band kommt aus München und eröffnet den Festivalsamstag mit eingängigen Melodien und einem tanzbaren Rhythmus.

Red Hot Chilli Pipers

(C) Benno Hunziker

Nach Kid the Child kommt eine Formation, die noch nie bei blacksheep gespielt hat, aber schon bei Folk im Schlosshof in Bonfeld war. Die Red Hot Chilli Pipers aus Glasgow sorgen mit ihren Dudelsäcken und ihren flotten Coverversionen bekannter Klassiker wie „We will rock you“ oder „Smoke on the Water“ für die richtige Stimmung.

Amistat

Pat O'Hara

Amistat aus Australien: Die Zwillinge Josef und Jan Prasil bieten intime Momente, frechen Humor und ehrliche Gefühle.

Sweet Alibi

5

Danach wird es sowohl auf der Kornspeicher- als auch auf der Innenhofbühne etwas ruhiger: Sweet Alibi heißt das weibliche Trio aus Kanada, das für ihre dreistimmigen Harmonien und ihren markanten Folk-Pop-Sound geschätzt wird.

Ray Wilson

Kai_R_Joachim

Doch dann wallen bekannte Töne durch den Schlosspark und das Herz eines jeden Genesis-Fans geht auf. Ray Wilson präsentiert „Carpet Crawlers“, "Congo", "Not about us", "Shipwrecked" oder "No Son of mine". Der Schotte ist nicht nur ein ungemein guter Sänger, er ist auch ein charismatischer Frontman. Als Nachfolger von Phil Collins hat er dem letzten Genesis-Album „Calling all Stations“ seine Handschrift aufgedrückt. 20 Jahre nach der Veröffentlichung, hören wir daraus die schönsten Songs.

Uncle Bard and The Dirty Bastards

Pressefoto

Musikalisch etwas wilder wird es mit der Band Uncle Bard and The Dirty Bastards zugehen, die uns allen beweisen wird, dass auch Italiener echten irischen Folk machen können.

Stefanie Heinzmann

blacksheep, Michaela Keicher

Der erste Topact an diesem Abend kommt aus der Schweiz. Stefanie Heinzmann war mit ihrem Auftritt 2018 auf der Kornspeicherbühne einer der Höhepunkte des 5. blacksheep Festivals. Die Musikerin ist das, was man im Fachjargon eine echte „Rampensau“ nennt. Auf der Bühne verbreitet sie gute Laune mit ihren mitreißenden Pop-Songs, ihrer facettenreichen Stimme und ihrer sympathischen Art. 2022 kommt sie mit neuem Programm und neuem Style zu uns. Heinzmann ist reifer geworden. Das beweist sie am 25. Juni beim 7. Blacksheep Festival.

Alphaville

blacksheep, Pressefoto

Der zweite Topact an diesem Abend ist eine Band, die eigentlich nur Welthits geschrieben hat: Von Alphaville stammen "Big in Japan", "Sounds like a Melody", "Jet Set", "Dance with me" und natürlich "Forever young". Frontman Marian Gold kennt die Glanz- und Schattenseiten des Erfolgs wie kaum ein Zweiter. Einerseits erlaubte er sich lange Aus-Zeiten. Andererseits tourt er seit 1995.