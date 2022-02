1996 kündigt Phil Collins seinen Ausstieg bei Genesis an: Er will den Fokus auf seine Solokarriere legen. Von 1997 bis 1999 präsentiert sich die Band deshalb in neuer Besetzung mit Schlagzeuger Nir Zidhyaku (2.v.l.) und Sänger Ray Wilson (2.v.r.). Der erhoffte Erfolg bleibt aber aus, Genesis storniert die geplante US-Tournee und legt eine Pause ein.

imago images xArmandoxGallox