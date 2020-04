ZMF 2020 abgesagt

Die Corona-Krise greift weiter um sich und zwingt zahlreiche Kulturschaffende und Veranstalter in die Knie. Auch das Zelt-Musik-Festival sieht sich gezwungen, das diesjährige Festival ausfallen zu lassen.

Das ist sehr bedauerlich, jedoch steht das ZMF-Team hinter diesen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und begrüßt die jetzt vorhandene Planungssicherheit.

Derzeit wird noch geklärt, ob einzelne Konzerte auf das nächste Jahr verlegt werden. Eine detaillierte Auskunft über die Regelungen für Ticketkäufer erfolgt zeitnah.

Datum: Montag, 27. Juli 2020 Beginn: 20:00 Uhr

Beth Hart ist so authentisch wie nie. In einer Musikindustrie voller Hochglanzproduktionen und retuschierten Fotoshootings ist sie die Künstlerin, die ihre Karten offen auf den Tisch legt und ihre dunkelsten Geheimnisse preisgibt. Noch nie hat sich das Grammy-nominierte Talent auf einer Platte so roh präsentiert wie auf „War In My Mind“.