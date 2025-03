Endlich wieder vom Sommer verzaubern lassen beim 41. Zelt-Musik-Festival Freiburg 2025 in einer der schönsten Sommerlocations der Stadt! Mit Sonnenschein, einem gechillten Publikum und Musiker:innen aus aller Welt.

Datum: Freitag, 25. Juli 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Zirkuszelt

Festivalgelände

Mundenhof-Gelände

Mundenhofer Straße

79111 Freiburg Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Überall auf der Welt gibt es Sänger:innen, die es wert sind, dass man ihnen zuhört, die einen angenehmen Song und einen unvergesslichen Klang entfesseln. Es gibt nur sehr wenige Sänger:innen im Universum, die diesen absolut einzigartigen Ton haben, den man sofort und ohne Zweifel erkennt. Diese fesselnde, kribbelnde, gefühlvolle, große Stimme, die einen Superstar-Status rechtfertigt: Anastacia.

Anastacia ist mit einer Stimme gesegnet, die auf allen Kontinenten zu hören ist, und eine musikalische Kraft, mit der man rechnen muss. Von dem Moment an, als sie 1999 ins Rampenlicht trat, erlangte sie schnell internationalen Ruhm und wurde in nur zwei Jahren zur weltweit meistverkauften neuen weiblichen Popkünstlerin gekürt. Die kraftvolle Stimme, die hinter Chart-Toppern wie dem Multi-Platin-Hit "I’m Outta Love", "Paid My Dues" und "Left Outside Alone" steht, hat Millionen von Menschen in ihren Bann gezogen.