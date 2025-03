Endlich wieder vom Sommer verzaubern lassen beim 41. Zelt-Musik-Festival Freiburg 2025 in einer der schönsten Sommerlocations der Stadt! Mit Sonnenschein, einem gechillten Publikum und Musiker:innen aus aller Welt wird der Festivalsommer in diesem Jahr ein ganz besonderer.

Datum: Sonntag, 3. August 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Zirkuszelt

Festivalgelände

Mundenhof-Gelände

Mundenhofer Straße

79111 Freiburg Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Amy Macdonald beim Festivalsommer im Zelt

Amy Macdonald kommt zum 41. Zelt-Musik-Festival Freiburg 2025!

Sechs Millionen verkaufte Alben. Fünf Top-Five-Studioalben, von denen zwei die Nummer eins im Vereinigten Königreich waren. Welttourneen vor 3,3 Millionen Menschen. Über 1 Milliarde Streams. Eine Single aus dem Jahr 2007, "This Is The Life", die in zehn Ländern auf Platz eins landete. Siebzehn Jahre anhaltender internationaler Erfolg, in denen sie entschlossen und unerschütterlich ihren eigenen Weg gegangen ist.

2020 erschien Amy Macdonalds bisher bestes Album

"The Human Demands", produziert von Jim Abbiss (Arctic Monkeys / Kasabian), verbindet sie wieder mit ihren alternativen Wurzeln und ihrer Fähigkeit, klassische Songs zu schreiben, die klingen, als hätte es sie schon immer gegeben, wenn auch mit einer neuen, Bruce Springsteen-ähnlichen Weite und Ambition, die zu Amy Macdonalds kraftvollen, resonanten Altstimme passt. Das Album greift auch die schweren Themen auf, mit denen sich die meisten von uns früher oder später auseinandersetzen müssen: sich verlieben, Brücken abbrechen, Depressionen bewältigen, erwachsen werden. Und das alles von einem Akustikgitarre spielenden Indie-Rocker, der eigentlich nur mit Travis auf dem schottischen T In The Park Festival auftreten wollte.