SWR Big Band & Paul Carrack

Datum: Freitag, 9. Dezember 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: 76530 Baden-Baden, Festspielhaus

Beim Alten Bahnhof 2 Vorverkauf Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen











Nach den umjubelten Shows kommt nun die Neuauflage der Konzerte von Paul Carrack & der SWR Big Band. Seit Jahren genießen diese Abende Kultstatus und sind unverzichtbarer Bestandteil, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Nun kommt das Esemble nach Baden-Baden. Wenn Weihnachtsklassiker wie "White Christmas" oder "Winter Wonderland" im Big Band-Gewand interpretiert und zusätzlich von den hervorragenden Big Band Strings veredelt werden, spätestens dann "schneit" es im Festspielhaus. Und damit nicht genug - ergänzt wird dieser winterliche Rahmen mit Instrumentalklassikern wie "Sleigh ride" und natürlich den großen Carrack-Hits wie "The living years" oder "Over my shoulder".