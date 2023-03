per Mail teilen

Die Baden-Württemberg-Tage gehören fest zu den Heimattagen – dieses Jahr vom 5. bis 7. Mai 2023 in Biberach. Samstags stehen unter anderem die SWR Big Band & Max Mutzke auf der SWR1 Bühne.

Datum: Samstag, 6. Mai 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr Ort: Biberach Mitwirkende: Max Mutzke & SWR Big Band

Moderation: Stefanie Anhalt

Für einen standesgemäßen Abend sorgen die SWR Big Band & Max Mutzke auf der SWR1 Bühne auf dem Gigelberg mit den größten Hits von Max Mutzke und echten Soul- und Pop-Klassikern.

Max Mutzke

Max Mutzke und die SWR Big Band (c) Christoph Czada

Max Mutzke ist mit fünf Geschwistern im "Bullerbü-Idyll" in Waldshut-Tiengen aufgewachsen und macht Musik seit er sechs Jahre alt ist. Beim ESC hat er 2004 den achten Platz erreicht und er kann Pop genauso gut wie Jazz.

SWR Big Band

Die Umlaut Big Band ard-foto s1 Jazzfest Berlin2022

Die SWR Big Band wurde 1951 von Erwin Lehn als "Südfunk-Tanzorchester“ gegründet und tritt jedes Jahr mit Jazz-Produktionen mit renommierten amerikanischen Arrangeuren und Solisten in Erscheinung. 2023 wurde die SWR Big Band mit dem Musikpreis Grammy ausgezeichnet für den Titel "Scrapple from the Apple".

2 Tage Musik und Kultur in Biberach

Vom 5. bis 7. Mai 2023 lädt Biberach zum offiziellen Auftakt der Heimattage ein und wird zur Bühne für das moderne Baden-Württemberg! Das Beste: Der Eintritt am Sonntag ist frei. Mehr Infos gibt es hier.